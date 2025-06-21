Росіяни поширюють фейк про "затримання" поляків в Україні: ЦПД спростував
Російська пропаганда вигадала та поширює новий фейк щодо України. Москва бреше, що СБУ нібито затримала поляків з "національними символами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Пропаганда поширює відео, в якому стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі.
Росіяни стверджують, поляків звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей".
ЦПД зазначає, що чергова постановка ворога, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося.
Як зазначається, постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки:
- логотип СБУ зміщений і скопійований;
- у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ;
- сцена затримання виглядає зрежисованою, "затриманий" лежить на землі, поруч із ним - троє "спецпризначенців" та оператор.
Фото: РФ поширює новий фейк про Україну (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Нагадаємо, днями керівник ЦПД Андрій Коваленко попереджав українців про нові російські інформаційні атаки. Він зазначав, що росіяни продовжать тероризувати Україні роями дронів і паралельно просуватимуть дві інформаційні кампанії.
Одна з них буде спрямована на міжнародну аудиторію, інша - на внутрішню українську аудиторію.
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