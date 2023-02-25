Россияне ранили пятерых гражданских в Донецкой области, - ОВА

Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты ранили еще пятерых мирных жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 24 февраля россияне ранили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Часовом Яру, 1 в Бахмуте, Донецком и Константиновке", - написал Кириленко.

При этом он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в Донецкой области.

Также мы писали, что войска РФ регулярно обстреливают и атакуют населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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