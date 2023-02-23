ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты повредили и уничтожили более 86 тысяч домов в Донецкой области, - ОВА

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 23 февраля 2023 22:23
Оккупанты повредили и уничтожили более 86 тысяч домов в Донецкой области, - ОВА Фото: Оккупанты повредили и уничтожили более 86 тысяч домов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Были разрушены или повреждены 86 870 домов, из них 5 395 многоквартирных, и частный жилищный сектор - 81475", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, россияне повредили 63 котельных, 20 мостов, почти 450 километров газопроводов.

Армия РФ обстреливает учебные заведения, в результате чего было разрушено и повреждено 720 зданий.

Напомним, что в четверг, 23 февраля, российские военные обстреляли Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город