Оккупанты повредили и уничтожили более 86 тысяч домов в Донецкой области, - ОВА

Армия РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Были разрушены или повреждены 86 870 домов, из них 5 395 многоквартирных, и частный жилищный сектор - 81475", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, россияне повредили 63 котельных, 20 мостов, почти 450 километров газопроводов.

Армия РФ обстреливает учебные заведения, в результате чего было разрушено и повреждено 720 зданий.