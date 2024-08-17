Россияне восполняют потери солдат алкоголиками и нарушителями дисциплины, - АТЕШ

В городе Красногоровка Донецкой области россияне вынуждены компенсировать недостаток личного состава алкоголиками и нарушителями дисциплины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По данным агента, на Донецком направлении для обороны позиций бригады, захватчики вынужденно набирают людей из числа алкоголиков и нарушителей дисциплины.
Фактически любой военнослужащий от рядового до офицера за появление в Красногоровке в неопрятном виде, автоматически будет отправлен в штурмовые отряды. Манипулировать этим любит военная полиция, которая даже в условном тылу может придраться за небритость.
"Пока на этом направлении ждали подкрепления, чтобы закрыть имеющуюся дыру, личный состав в приказном порядке начали отправлять партиями на попытку закрыть дыры на Курском направлении", - сообщают в "АТЕШ".
По данным партизан, на днях российская армия начала перебрасывать военных в Курскую область из числа резервов, которыми готовились усилить атаки на Покровском направлении в Донецкой области.
Также военное командование РФ отправляет курсантов российских вузов на войну в Украину для получения боевого опыта.
Тем временем в Воронеже агенты "АТЕШ" обнаружили комплекс ПВО "Панцирь-С".
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