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Росіяни поповнюють втрати солдатів алкоголіками і порушниками дисципліни, - АТЕШ

Фото: російське командування відправляє у бій алкоголіків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Красногорівка Донецької області росіяни вимушені заповнювати нестачу особового складу алкоголіками та порушниками дисципліни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними агента, на Донецькому напрямку для оборони позицій бригади, загарбники вимушено набирають людей із числа алкоголіків та порушників дисципліни.

Фактично будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу в Красногорівці у неохайному вигляді, автоматично буде відправлений до штурмових загонів. Маніпулювати цим полюбляє військова поліція, яка навіть в умовному тилу може причепитися за неголеність.

"Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити наявну дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку", - повідомляють в "АТЕШ".

Діяльність українських партизан

За даними партизан, днями російська армія почала перекидати військових у Курську область з числа резервів, якими готувалися посилити атаки на Покровському напрямку в Донецькій області.

Також військове командування РФ відправляє курсантів російських вишів на війну в Україну для здобуття бойового досвіду.

Тим часом у Воронежі агенти "АТЕШ" виявили комплекс ППО "Панцирь-С".

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