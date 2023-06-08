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Россияне понесли потери из-за подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб

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Четверг 08 июня 2023 07:21
Россияне понесли потери из-за подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб Фото: россияне понесли потери из-за подрыва Каховской ГЭС (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Малиновский

Россияне понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе с РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

"Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество", - отметили в Генштабе.

В то же время во время эвакуации населения из Каховки российские военные воспользовались эвакуационными маршрутами для гражданских, чтобы бежать из города.

"Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита", - подчеркнули в Генштабе.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. В Корабельном районе Херсона известно более 1800 подтопленных домов.

Пока известно о первых жертв катастрофы. Так, в Олешках Херсонской области погибли три человека.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина .

Репортаж из Херсона можно увидеть в материале РБК-Украина.

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Херсонская область
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