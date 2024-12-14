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Россияне улучшили тактическое положение на Покровском направлении, - Силы обороны

Фото: РФ улучшила тактическое положение на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты улучшили тактическое положение на Покровском направлении. Речь идет о боях в районе населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГВ "Хортица".

Как отмечается, в течение суток противник пытался улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки. Однако без успеха для врага, противник понес потери и отошел.

Также россияне проводили штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.

Как отметили украинские военные, в результате огневого поражения разрушены укрепления на отдельных позициях, что сделало невозможным их дальнейшее удержание.

"Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. Сейчас подразделениями наших войск проводятся меры по восстановлению тактического положения", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что аналитики DeepState ранее сообщили об оккупации россиянами населенных пунктов Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкон, Пушкино Донецкой области.

Также DeepState заявил, что оккупанты продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

скриншот deepstatemap.live

 

 

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте зафиксировали 205 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении защитники остановили 62 наступательные действия РФ.

Напомним, недавно в сети сообщили о якобы оперативном окружении украинских войск в районе Успеновки Донецкой области. Однако в ВСУ эту информацию опровергают.

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