Росіяни покращили тактичне положення на Покровському напрямку, - Сили оборони

Як зазначається, протягом доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Проте ворог успіху не мав, зазнав втрати та відійшов.

Також росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Як зазначили українські військові, внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання.

"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що аналітики DeepState раніше повідомили про окупацію росіянами населених пунктів Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Також DeepState заявив, що окупанти просунулися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

скриншот deepstatemap.live