Тяжелые бои на четырех направлениях: какая ситуация на фронте

На фронте за последние сутки произошло 205 боевых столкновений. Больше всего боев на четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект противника.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло десять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра и Ступочек.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении защитники остановили 62 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

В районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении противник совершил 35 штурмов позиций ВСУ.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши войска отбили четыре атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.