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СМИ пишут об оперативном окружении в районе Успеновки. Что говорят военные

Украина, Пятница 13 декабря 2024 14:48
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СМИ пишут об оперативном окружении в районе Успеновки. Что говорят военные Фото: в ВСУ отреагировали на информацию СМИ о якобы оперативном окружении в районе Успеновки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

СМИ пишут о якобы оперативном окружении украинских войск в районе Успеновки Донецкой области. Военные эту информацию опровергают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица".

"Сейчас подразделения Вооруженных Сил Украины, задействованные для проведения оборонительных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", - говорят военные.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта.

В ОСГВ "Хортица" напоминают, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы Вооруженных Сил Украины, военкорами и тому подобное.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", - предупреждают в ВСУ.

Что этому предшествовало

О так называемом "Успеновском мешке" написали аналитики DeepState 12 декабря. Как отмечалось, есть несколько ключевых мест в "мешке" - Елизаветовка - Романовка - Веселый Гай - Ганновка, "которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон".

"А также Трудовое - Успеновка - Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового оккупанты лезут в Успеновку, где закрывается "мешок", - отмечалось в сводке DeepState.

СМИ пишут об оперативном окружении в районе Успеновки. Что говорят военныеСитуация в районе села Успеновка Донецкой области (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

12 декабря на фронте состоялось 210 боевых столкновений. Больше всего боев на Покровском и Кураховском направлениях.

Напомним, в начале декабря украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Оккупантов удалось выбить из населенного пункта.

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