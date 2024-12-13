СМИ пишут об оперативном окружении в районе Успеновки. Что говорят военные

СМИ пишут о якобы оперативном окружении украинских войск в районе Успеновки Донецкой области. Военные эту информацию опровергают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица".

"Сейчас подразделения Вооруженных Сил Украины, задействованные для проведения оборонительных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", - говорят военные.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта.

В ОСГВ "Хортица" напоминают, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы Вооруженных Сил Украины, военкорами и тому подобное.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", - предупреждают в ВСУ.

Что этому предшествовало

О так называемом "Успеновском мешке" написали аналитики DeepState 12 декабря. Как отмечалось, есть несколько ключевых мест в "мешке" - Елизаветовка - Романовка - Веселый Гай - Ганновка, "которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон".

"А также Трудовое - Успеновка - Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового оккупанты лезут в Успеновку, где закрывается "мешок", - отмечалось в сводке DeepState.

Ситуация в районе села Успеновка Донецкой области (deepstatemap.live)