Россия направила корвет на перехват торговых судов в Черном море, - британская разведка

Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, и готовится ввести блокаду Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, современный корвет "Сергей Котов" находится в южной части Черного моря для патрулирования морского пути между Босфором и Одессой.

По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

"Черноморская зерновая инициатива сократила вовлеченность Черного моря в войну. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе", - отмечают в Минобороны России.

"Сергей Котов"

Напомним, накануне российское военное ведомство заявило об атаке украинских морских дронов на корвет "Сергей Котов" в Черном море. Судно находилось в 370 километрах от Севастополя.

Утверждается, что атака была отбита, и оба "дистанционно-управляемых катера противника" якобы уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.

Атаки России по портам

После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.

По данным британской разведки, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

Однако с самого начала войны удары России характеризовались "плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", отмечают в Минобороны Британии.