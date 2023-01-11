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Ходжес дал прогноз, когда Украина вернет Крым

Новина українською →
Крым, Среда 11 января 2023 11:23
Ходжес дал прогноз, когда Украина вернет Крым Фото: генерал Бен Ходжес рассказал, когда Украина освободит оккупированный Крым (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Украина освободит оккупированный Россией с 2014 года Крым уже к концу августа 2023 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное", - заверил он.

По мнению Ходжеса, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым.

"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа", - повторил он.

Напомним, в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в 2023 году.

При этом по мнению главы разведки Украины Кирилла Буданова, Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

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