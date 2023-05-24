Россияне начали эвакуировать секретную документацию из Крыма, - ЦНС

"Россияне эвакуируют секретную документацию с полуострова. В начале мая россияне вывезли военную документацию с временно оккупированного Крыма на территорию России", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что под эвакуацию попало шифровальное оборудование из органов военного управления Вооруженных сил России.

Освобождение Крымского полуострова

По мнению советника главы офиса президента Михаила Подоляка, Украина может вернуть под свой контроль Крымский полуостров в течение 5-7 месяцев. В то же время, как утверждал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, освобождение Крыма будет зависеть от поведения самой России.

Крымский мост также может сыграть свою роль в этом событии, поскольку его россияне могут использовать для ухода в период деоккупации территории.

Тем временем атмосфера на территории полуострова становится все более напряженной для врага. Лишь сегодня, 24 мая, в Крыму раздался ряд взрывов, а над Крымским мостом развевался густой дым.