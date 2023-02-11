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Россияне начали активно мародерить в Новой Каховке: вывозят награбленное грузовиками

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Новая Каховка, Суббота 11 февраля 2023 19:01
Россияне начали активно мародерить в Новой Каховке: вывозят награбленное грузовиками Фото: россияне начали активно мародерить в Новой Каховке (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные начали активно мародерить во временно оккупированной Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками", - заявили в генштабе.

Кроме того, по их словам, награбленное имущество вновь прибывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают в военные грузовики.

Напомним, 24 октября бежавшие из Херсона российские оккупанты также вывозили оттуда технику и культурные ценности.

Ранее сообщалось, что россияне депортируют жителей Каховского района. В первую очередь оккупанты выселяют украинцев из населенных пунктов вдоль Днепра, где активно будут линию обороны.

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