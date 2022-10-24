Вывозят технику ГСЧС и культурные ценности. Оккупанты разграбляют Херсон, - Соболевский

Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

"Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в том числе еще остающуюся технику ГСЧС. Либо уже начали, либо готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", - сказал чиновник.

По словам Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.

Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.

"В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят", - отметил депутат.

Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.

В оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек.

"Подавляющее большинство людей пытаются на улицы не выходить, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выдворения. Люди очень ждут деоккупации", - добавил Соболевский.