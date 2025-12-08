Россияне платят за бензин больше, чем американцы: в чем причина

Так, из-за падения мировых цен на нефть, американское топливо стремительно дешевеет, тогда как российский рынок демонстрирует противоположную тенденцию.

Эксперты объясняют: в стоимости топлива в РФ сама нефть занимает лишь около 10%, зато налоги и сборы формируют почти 60% конечной цены, что и делает бензин рекордно дорогим для потребителей.

Цена на топливо в США

Розничные цены на бензин в США упали ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон - это самый низкий уровень с 2021 года, сообщило Министерство энергетики США.

При этом американское топливо дешевеет уже не первый год. Это происходит благодаря падению мировых цен на нефть, которая формирует примерно половину конечной стоимости бензина для американских потребителей.

По данным EIA, на 1 декабря средняя цена на бензин в США составила 2,98 доллара за галлон, а в некоторых регионах - даже ниже. На побережье Мексиканского залива галлон стоит всего 2,55 доллара, тогда как на Западе США цены превышают 4 доллара. Главный фактор удешевления - обвал стоимости нефти: Brent торгуется у отметки 63 доллара за баррель, а аналитики прогнозируют дальнейшее падение до 50 долларов, а в перспективе - даже 40 долларов.

Кстати, в США цены традиционно снижаются после завершения летнего сезона, а в этом году дополнительным фактором стала еще и слабая динамика спроса. Аналитики JPMorgan предполагают, что при отсутствии вмешательства ОПЕК Brent может упасть до 30 долларов в 2026 году, что и в дальнейшем будет сдерживать американские цены на топливо.

Цена на топливо в России

В России же бензин дорожает несмотря на глобальное удешевление нефти. По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 года цена выросла на 11,2%, что вдвое быстрее инфляции. Средняя стоимость литра топлива на начало декабря составляет 64,87 рубля, что в пересчете - около 3,23 долларов за галлон. То есть российский бензин уже на 8% дороже, чем в США.

Зато в России ситуация противоположная: бензин там дорожает быстрее инфляции, а в его цене нефть занимает лишь около 10%, тогда как налоги и сборы составляют почти 60%.

Кстати, эксперты объясняют это не только налоговой нагрузкой, но и искусственным квазирыночным ценообразованием.

Россия поддерживает так называемый "демпфер", который компенсирует нефтяным компаниям разницу между внутренними и экспортными ценами, фактически делая рынок зависимым от бюджетных дотаций. Именно поэтому стоимость топлива почти не реагирует на падение мировых котировок.

Отметим, что оптовые цены в РФ в декабре несколько упали - на 7% - после ограничения экспорта топлива и корректировки биржевых механизмов. Однако аналитики не ожидают длительного удешевления из-за предстоящих сезонных закупок и возвращения спроса перед новогодними праздниками.