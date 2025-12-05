Ценового потолка не будет? Запад готовит радикальный удар по экспорту российской нефти, - Reuters

ЕС и G7 планируют отменить ограничения цен на российскую нефть и ввести радикальный запрет морских перевозок, чтобы существенно ограничить доходы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Страны "Большой семерки" и Евросоюз решили сместить акценты и пересмотрели факторы, которые влияют на экспорт российской нефти. Таким образом сейчас рассматривается вопрос о полном запрете морских перевозок.

Цель этого шага - значительно сократить доходы Кремля от экспорта нефти, которые финансируют войну России против Украины, сообщают шесть источников, знакомых с ситуацией.

Запрет на морские перевозки коснется в основном танкеров с флотов стран ЕС, таких как Греция, Кипр и Мальта, которые до сих пор перевозят значительную часть российской нефти в Индию и Китай. Этим способом Россия экспортирует более трети своей нефти. Если запрет будет введен, такая торговля почти прекратится.

Остальной экспорт Россия осуществляет через так называемый "теневой флот" - старые, непрозрачные танкеры, работающие вне контроля Запада и международных морских стандартов.

В случае введения запрета России придется значительно расширить этот флот для обхода ограничений, но расходы на это значительно возрастут, уменьшая экономический эффект от экспорта.

В то же время новый запрет может повлиять на глобальные энергетические рынки, повысив цены на нефть и продукты ее переработки в Азии и Европе.

Возможная часть нового пакета санкций

По информации Reuters, запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, который планируется принять в начале 2026 года. ЕС стремится согласовать решение согласовано с G7, прежде чем включать его в официальный пакет санкций.

Британские и американские чиновники активно продвигают эту идею на технических встречах G7. Окончательное решение США будет зависеть от выбранной стратегии давления администрацией президента Дональда Трампа в контексте продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.

Несмотря на то, что G7 и ЕС почти полностью прекратили импорт российской нефти с 2022 года, новый запрет станет существенной мерой на пути к почти полному запрету торговли российской сырой нефтью и нефтяными продуктами, охватывая не только импорт, но и транспортные и морские услуги.