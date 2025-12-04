США приостановили некоторые санкции против российского "Лукойла"
Министерство финансов США продлило действие специальной лицензии, которая временно освобождает иностранную сеть АЗС российского "Лукойла" от санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Министерство объявило о продлении генеральной лицензии, позволяющей сетям автозаправочных станций "Лукойла" за пределами России работать без применения санкций. Документ будет действовать до конца апреля 2026 года.
Как отметили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), решение было принято для того, чтобы "смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, которые стремятся осуществлять обычные операции".
"Лукойл" владеет долями в европейских НПЗ, активами в Ираке и Казахстане, а также сетью АЗС в США, Бельгии, Румынии и других странах.
Из-за масштабов присутствия компании ее полное и немедленное блокирование могло бы вызвать сбои на местных рынках топлива.
В то же время санкции против "Лукойла" и "Роснефти", введенные США, остаются в силе с 21 ноября, и отсрочка для АЗС не отменяет ограничений по другой деятельности компаний.
Нефтяные санкции США
Первый пакет санкций против ключевых российских нефтяных компаний Вашингтон ввел в ноябре 2025 года. Они были направлены на ограничение доходов Кремля от энергоресурсов.
После объявления санкций международные партнеры выражали обеспокоенность возможными сбоями в поставках топлива, ведь "Лукойл" имеет разветвленную сеть и критические активы за рубежом.
Поэтому OFAC решило временно разрешить работу розничных АЗС компании, чтобы избежать резких рыночных потрясений.
Несмотря на временное смягчение, эксперты отмечают - санкционное давление существенно ограничило международную деятельность "Лукойла", а продление лицензии дает лишь ограниченный временной люфт операторам АЗС.
Напомним, в октябре США ввели санкции против двух ключевых нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены, чтобы усилить давление на Кремль и заставить Путина пойти на переговоры с Украиной.
После введения этих ограничений российский диктатор, начал рассматривать непопулярный шаг - повышение налогов, что свидетельствует о серьезных экономических проблемах в РФ.
Также мы писали о том, что венгерская компания MOL проявляла свой интерес к возможному приобретению зарубежных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями.