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В оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы

Мариуполь, Пятница 15 декабря 2023 00:17
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В оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы Иллюстративное фото: во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Мариупольского городского совета и местного телеканала TV7.

Источник пишет, что в городе прогремели взрывы и возник пожар.

"Были слышны мощные взрывы. За ПортСити что-то сильно горит. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи", - сообщили в городском совете.

По сообщениям местного канала TV7, жители города сообщают, что звук был очень мощным.

"У некоторых жильцов тряслись окна", - сообщили на Telegram-канале журналисты.

Также сотрудники телеканала выложили фотографии, на которых виден пожар после прилета.

Фото: последствия прилета в Мариуполе (t.me/tv7mrpl)

ВСУ официально информацию не комментировали.

Обновлено 01:24: по сообщениям телеканала, из-за попадания ракеты горит бетонный завод.

"Там дислоцировались российские оккупанты", - написали сотрудники телеканала.

Жизнь в оккупированном Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" восстановления и мирной жизни.

Ранее мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.

Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.

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