Россияне планируют рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки, - ЦНС

Как сообщает ЦНС, кремлевские власти обнародовали постановление о работе Единого реестра военного учета, согласно которому с 1 ноября жителям оккупированных территорий призывного возраста будут рассылать электронные повестки.

Такую повестку будут считать врученной через семь дней после ее размещения в реестре.

"Теперь каждый житель ТОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету, и поэтому возможность получить информацию о своей электронной повестке", - отметили в ЦНС.