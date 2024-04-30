Росіяни планують розсилати мешканцям окупованих територій електронні повісткии, - ЦНС

Росія проводить мобілізацію на окупованих територіях України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі у травні росіяни розпочнуть мобілізацію.

Також наприкінці березня в ЦНС повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

До того ж нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За його словами, згідно з планами Кремля така мобілізація має відбутися до 1 червня.

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