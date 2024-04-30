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Росіяни планують розсилати мешканцям окупованих територій електронні повісткии, - ЦНС

Фото: росіяни планують розсилати мешканцям окупованих територій електронні повістки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська влада планує з 1 листопада розсилати мешканцям тимчасово окупованих територій України електронні повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям окупованих територій призовного віку розсилатимуть електронні повістки.

Таку повістку вважатимуть врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі.

"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку", - зазначили у ЦНС.

Росія проводить мобілізацію на окупованих територіях України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі у травні росіяни розпочнуть мобілізацію.

Також наприкінці березня в ЦНС повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

До того ж нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За його словами, згідно з планами Кремля така мобілізація має відбутися до 1 червня.

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