Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе

Согласно документу оккупационной "администрации", с января 2024 года все ученики 2007 года рождения должны явиться в военкомат, чтобы стать на учет.

"А значит, есть опасность их мобилизации", - отмечают в сообщении.

Также в Мариупольском городском совете напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 г. с использованием единого реестра военнообязанных.

"Поэтому захватчики ищут возможности мобилизовать как можно больше людей, особенно с оккупированной территории", - подчеркивают в сообщении.