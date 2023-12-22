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Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе

Фото: РФ планирует мобилизовать на войну подростков из оккупированного Мариупольского района (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Мариупольском районе начали выдавать распоряжение о постановке на военный учет учеников 2007 года рождения. В частности, подобный документ выдали отделу образования одной из "администраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета в Telegram.

Согласно документу оккупационной "администрации", с января 2024 года все ученики 2007 года рождения должны явиться в военкомат, чтобы стать на учет.

"А значит, есть опасность их мобилизации", - отмечают в сообщении.

Также в Мариупольском городском совете напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 г. с использованием единого реестра военнообязанных.

"Поэтому захватчики ищут возможности мобилизовать как можно больше людей, особенно с оккупированной территории", - подчеркивают в сообщении.

Мобилизация в армию РФ

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ.

Следует отметить, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине. Против мобилизации выступает около 70% населения РФ.

Понимая критичность ситуации, Кремль регулярно прибегает к скрытой мобилизации жителей временно оккупированных территорий.

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Мариуполь