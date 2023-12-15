Путин набирает сотни тысяч россиян на войну. Эксперт рассказал, готовится ли масштабное наступление

Российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ. Однако это вряд ли свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к масштабному наступлению в Украине.

Россия привлекла к войне против Украины сотни тысяч военных

Накануне в Москве состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Он заявил, что вдоль 2000-километровой линии фронта стоят 617 тысяч российских военных. А по итогам нынешнего года якобы удалось привлечь к войне до полумиллиона контрактников.

В рамках объявленной осенью 2022-го мобилизации в РФ набрали 300 тысяч человек. После этого началась вербовка контрактников. Якобы планировали привлечь 412 тысяч, но уже поступило около 486 тысяч "желающих". В любом случае цифры впечатляющие, но их можно оценить и с точки зрения эффективности.

Ситуация на левобережье Днепра

Например, Путин говорит, что на левобережье Херсонской области российским войскам противостоит лишь несколько сотен украинских военных. Российский контингент там около 60 тысяч, то есть десятая часть от озвученного диктатором, рассуждает Мусиенко.

"Возникает вопрос: если там 60 тысяч, то почему они до сих пор не вытеснили наши войска на правый берег? И это большой вопрос относительно готовности врага вести штурмовые действия. На сегодня на многих участках они выглядят так: пехотные штурмы при поддержке минометов, иногда артиллерии. Есть проблема с дронами, они увеличили применение "Ланцетов", FPV и это действительно вызовы для нас", - отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что достичь тактического прорыва возле какого-то села такими атаками можно. Но чтобы вести масштабные действия и захватывать крупные города, этого мало, нужна огневая поддержка.

РФ вряд ли будет готовиться к масштабному наступлению на поле боя

Поэтому России нужна передышка, чтобы зимой и весной доукомплектоваться, перегруппироваться и накопить ресурсы. И привлечение за год "полмиллиона" людей не стоит воспринимать как подготовку к большим наступлениям в 2024-м.

"Они будут вести наступательные действия по всей линии фронта. Локального и ограниченного характера. Это не будут масштабные атаки (как в 2022 году, - ред.), россияне вряд ли готовятся к значительным прорывам. Скорее всего, в следующем году будут продолжаться тенденции нынешнего", - подытожил Мусиенко.

Подробнее о российских планах и о том, как их оценивают военные и эксперты, – в материале РБК-Украина.