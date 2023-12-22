Росіяни можуть розпочати мобілізацію серед підлітків в окупованому Маріуполі

Згідно з документом окупаційної "адміністрації", з січня 2024 року усі учні 2007 року народження мають з'явитися до військомату, щоб стати на облік.

"А отже - є небезпека їх мобілізації", - зауважують у повідомленні.

Також у Маріупольській міській раді нагадують, що раніше російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов росіян 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних.

"Тож загарбники шукають можливості мобілізувати якомога більше людей, особливо - з окупованої території", - наголошують в повідомленні.