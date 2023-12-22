ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе

Мариуполь, Пятница 22 декабря 2023 12:21
UA EN RU
Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе Фото: РФ планирует мобилизовать на войну подростков из оккупированного Мариупольского района (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Мариупольском районе начали выдавать распоряжение о постановке на военный учет учеников 2007 года рождения. В частности, подобный документ выдали отделу образования одной из "администраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета в Telegram.

Согласно документу оккупационной "администрации", с января 2024 года все ученики 2007 года рождения должны явиться в военкомат, чтобы стать на учет.

"А значит, есть опасность их мобилизации", - отмечают в сообщении.

Также в Мариупольском городском совете напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 г. с использованием единого реестра военнообязанных.

"Поэтому захватчики ищут возможности мобилизовать как можно больше людей, особенно с оккупированной территории", - подчеркивают в сообщении.

Мобилизация в армию РФ

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ.

Следует отметить, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине. Против мобилизации выступает около 70% населения РФ.

Понимая критичность ситуации, Кремль регулярно прибегает к скрытой мобилизации жителей временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ