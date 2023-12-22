Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе
В Мариупольском районе начали выдавать распоряжение о постановке на военный учет учеников 2007 года рождения. В частности, подобный документ выдали отделу образования одной из "администраций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета в Telegram.
Согласно документу оккупационной "администрации", с января 2024 года все ученики 2007 года рождения должны явиться в военкомат, чтобы стать на учет.
"А значит, есть опасность их мобилизации", - отмечают в сообщении.
Также в Мариупольском городском совете напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 г. с использованием единого реестра военнообязанных.
"Поэтому захватчики ищут возможности мобилизовать как можно больше людей, особенно с оккупированной территории", - подчеркивают в сообщении.
Мобилизация в армию РФ
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ.
Следует отметить, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине. Против мобилизации выступает около 70% населения РФ.
Понимая критичность ситуации, Кремль регулярно прибегает к скрытой мобилизации жителей временно оккупированных территорий.
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