Росіяни можуть розпочати мобілізацію серед підлітків в окупованому Маріуполі
У Маріупольському районі почали видавати розпорядження про постановку на військовий облік учнів 2007 року народження. Зокрема, подібний документ видали відділу освіти одній з "адміністрацій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради в Telegram.
Згідно з документом окупаційної "адміністрації", з січня 2024 року усі учні 2007 року народження мають з'явитися до військомату, щоб стати на облік.
"А отже - є небезпека їх мобілізації", - зауважують у повідомленні.
Також у Маріупольській міській раді нагадують, що раніше російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов росіян 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних.
"Тож загарбники шукають можливості мобілізувати якомога більше людей, особливо - з окупованої території", - наголошують в повідомленні.
Мобілізація в армію РФ
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін відзвітував про набір сотень тисяч до лав армії РФ.
Варто зауважити, що за оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Російській Федерації зростає кількість людей, що незадоволені війною в Україні. Проти мобілізації виступає майже 70% населення РФ.
Розуміючи критичність ситуації, Кремль регулярно вдається до прихованої мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій.
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