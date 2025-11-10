Россияне планируют "последний маневр" в боях за Донбасс: Сырский раскрыл детали

Россияне сосредоточили в районе Покровска большое количество военных и проводят масштабную наступательную операцию с целью прорыва украинской обороны и взятия под контроль всей Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью The New York Post .

Сырский рассказал, что противник пытался создать локальное преимущество - в район направили значительную часть группировки: из около 700 тысяч российских военнослужащих, которые по оценкам находятся на территории Украины, около 150 тысяч были задействованы вблизи Покровска.

К наступлению также привлечены крупные механизированные подразделения и четыре бригады морской пехоты.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что несмотря на действия врага украинские защитники "крепко держатся за логистически важный город".

По его словам, хотя вражеские пропагандисты и заявляют о захвате Покровска, однако на самом деле он не упал. Силы обороны провели в сентябре контратаку и ликвидировали десятки оккупантов и очистили огромный отрезок линии фронта.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение, что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат, не соответствует действительности", - подчеркнул главнокомандующий.

По словам Сырского, россияне хотят захватить Покровск и соседние города с севера, юга и востока и не давать проход для снабжения. Тогда, по планам Кремля, гражданские люди выедут из Покровска и военные смогут сделать "последний маневр" в Донецкой области.

Главнокомандующий также отметил, что Россия уже два месяца активно штурмует Покровское направление, однако фактически тщетно. Благодаря разведке и боеприпасам большой дальности украинские бойцы также могут бить по тылу врага, чтобы еще больше его истощить.

Для лучшего противодействия оккупантам главнокомандующий призывает партнеров передать вооружение для защиты от российской агрессии.