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В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, работает ПВО и сносят дома, - советник мэра

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Мариуполь, Суббота 29 октября 2022 14:46
В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, работает ПВО и сносят дома, - советник мэра Фото: в оккупированном Мариуполе слышны взрывы, работает ПВО и сносят дома (t.me Pravda_Gerashchenko)
Автор: Татьяна Степанова

В полдень 29 октября во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Сообщается, что звуки "отлетов" слышны:

  • в Центральном районе, в районе рынка Азовский (рядом с новым российским кварталом);
  • в Левобережном районе, в районе бывшего пивзавода.

Источники из города говорят, что сродни использованию систем ПВО С-300. Возможно, это связано с военной ситуацией по линии Угледара/Волновахи.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты сносят в Мариуполе поврежденные дома. "Кроме того, взрывы в районе площади Победы в Левобережном районе. Здесь проста детонация снарядов из-за сноса домов", - добавил советник мэра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями. Россияне создали гуманитарную катастрофу и устраивают показуху для видео с раздачей "бесплатного хлеба".

Также мы писали, что жители Мариуполя, оставшиеся без домов из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а некие новые квартиры оккупанты распределяют "среди своих".

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