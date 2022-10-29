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Мэр Мариуполя назвал сумму ущерба, нанесенную городу российскими оккупантами

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Мариуполь, Суббота 29 октября 2022 18:55
Мэр Мариуполя назвал сумму ущерба, нанесенную городу российскими оккупантами Фото: Мэр Мариуполя назвал сумму ущерба, нанесенную городу российскими кафирами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Стоимость повреждений Мариуполя от российской агрессии составляет до 14,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мариупольского Вадима Бойченко.

"Из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. Всего, по нашим подсчетам, повреждено 33 тысяч инфраструктурных объектов", - заявил Бойченко.

По его словам, Россия должна заплатить репарации Мариуполя. Он добавил, что российские оккупанты продолжают разрушать дома, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений.

"Но они уже зафиксированы. Поэтому Россия не сможет уйти от ответственности за свои преступления", - добавил мэр.

Напомним, что российские энергетики взорвались на взрывчатке в оккупированном Мариуполе.

Также кафиры в Мариуполе отправили местных жителей на расчистку цехов металлургического комбината имени Ильича. В результате группа людей взорвалась на мине.

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