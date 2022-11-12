Десятки машин, ПВО, артсистемы. Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном
Украинские военные при освобождении Херсонской области получили десятки единиц российской техники в качестве трофеев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Что касается трофеев, пять крупных складов уже нашли. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет, пять единиц ПВО, за десяток артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, мин, гранатометов и боеприпасов", - отметил Арестович.
По его словам, озвученные им трофеи – это данные на утро 12 ноября. Вероятно список захваченной брошенной российской техники до конца дня значительно расширился.
Ранее мы писали, что украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.