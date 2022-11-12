Десятки машин, ПВО, артсистемы. Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Что касается трофеев, пять крупных складов уже нашли. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет, пять единиц ПВО, за десяток артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, мин, гранатометов и боеприпасов", - отметил Арестович.

По его словам, озвученные им трофеи – это данные на утро 12 ноября. Вероятно список захваченной брошенной российской техники до конца дня значительно расширился.