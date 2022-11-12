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Десятки машин, ПВО, артсистемы. Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 22:56
Десятки машин, ПВО, артсистемы. Арестович рассказал о трофеях ВСУ под Херсоном Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные при освобождении Херсонской области получили десятки единиц российской техники в качестве трофеев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Что касается трофеев, пять крупных складов уже нашли. Захвачено больше 50 грузовых машин, вертолет, пять единиц ПВО, за десяток артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, мин, гранатометов и боеприпасов", - отметил Арестович.

По его словам, озвученные им трофеи – это данные на утро 12 ноября. Вероятно список захваченной брошенной российской техники до конца дня значительно расширился.

Ранее мы писали, что украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

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