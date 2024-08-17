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Россияне подошли почти впритык. В ВСУ показали, как БМП Bradley спас воинов (видео)

Иллюстративное фото: БМП Bradley эвакуировал украинских воинов под Покровском (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На Покровском направлении украинским защитникам удалось провести филигранную эвакуацию бойцов. Для этого задействовали БМП Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Бригада показала видео блестяще спланированной эвакуации украинских воинов, к которым россияне подошли почти впритык. 

 

В рамках операции украинцев врага, который находился в лесопосадке, накрыла артиллерия. После этого бойцов ВСУ сразу эвакуировал Bradley. 

Что предшествовало

Напомним, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Туда российские оккупанты бросили основные свои силы, чтобы продолжить оккупацию Донецкой области.

В частности, ситуация остается сложной под городом Новогродовка, к которому враг подошел почти впритык. На этом фоне власти Донецкой области решили ввести в городе комендантский час, который длится почти круглосуточно.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объяснял такое решение необходимостью, чтобы местные жители повыезжали из населенного пункта.

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, украинские защитники остановили 51 атаку врага на Покровском направлении. Самая большая концентрация российских сил там была зафиксирована возле Гродовки.

Как отмечал недавно Филашкин, сейчас приоритетной целью россиян в Донецкой области является захват Покровска и Мирнограда.

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Донецкая областьПокровскЭвакуацияВоенная техникаВойна в Украине