Росіяни підійшли майже впритул. У ЗСУ показали, як БМП Bradley врятував воїнів (відео)

Що передувало

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. Туди російські окупанти кинули свої основні сили, щоб продовжити окупацію Донецької області.

Зокрема, ситуація залишається складною під містом Новогродівка, до якого ворог підійшов майже впритул. На цьому тлі влада Донецької області вирішила ввести в місті комендантську годину, яка триває майже цілодобово.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін пояснював таке рішення необхідністю, щоб місцеві жителі виїжджали з населеного пункту.

Згідно з останнім зведенням Генштабу ЗСУ, українські захисники зупинили 51 атаку ворога на Покровському напрямку. Найбільшу концентрацію російських сил там було зафіксовано біля Гродівки.

Як зазначав нещодавно Філашкін, зараз пріоритетною метою росіян у Донецькій області є захоплення Покровська та Мирнограда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.