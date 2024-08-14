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Обстановка очень сложная. В Донецкой ОВА назвали приоритетные цели россиян

Донецкая область, Среда 14 августа 2024 19:09
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Обстановка очень сложная. В Донецкой ОВА назвали приоритетные цели россиян Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин (dn.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные каждый день пытаются прорвать оборону украинских защитников. Однако пока безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

Филашкин заявил, что враг каждый день пытается прорвать оборону военных ВСУ на всех направлениях. Однако он отметил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать ему это не удается.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет - захватить город Покровск и город Мирноград", - подчеркнул он.

Напомним, что Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Действия военных РФ ощущаются там наиболее активно.

На прошлой неделе, на фоне враждебной агрессии, стало известно, что власти Донецкой области решили усилить комендантский час. В населенных пунктах у линии фронта она с 12 августа действует с 17:00 до 09:00.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, вчера, 13 августа, на Покровском направлении произошло более трети всех боев на фронте.

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