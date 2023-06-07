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Россияне подорвали Каховскую ГЭС по указанию Путина, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные совершили подрыв Каховской ГЭС 7 июня по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что россияне подорвали Каховскую ГЭС той взрывчаткой, которую они заложили заранее - в сентябре-октябре 2022 года.

Секретарь СНБО считает, что подрыв был проведен по указанию Москвы.

"Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", - сказал он.

Данилов также заявил, что оккупанты подорвали дамбу из-за ожиданий украинского контрнаступления. К тому же, перед подрывом они подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды - ред.). Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В ГУР отметили, что Россия очень долго готовилась к подрыву дамбы. К тому же, у США есть разведданные, подтверждающие вину России в подрыве ГЭС.

Из-за подрыва дамбы вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов. Украинские власти уже эвакуировали более 1,5 тысячи человек.

Данных о жертвах среди населения в результате катастрофы нет. Однако полиция получила три заявления о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области.

Больше о последствиях техногенной катастрофы в Херсонской области читайте в материале РБК-Украина.

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