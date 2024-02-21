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Росіяни під Оріховим пересуваються на квадроциклах, ЗСУ знищили один, - Тарнавський

Запорізька область, Середа 21 лютого 2024 16:08
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Росіяни під Оріховим пересуваються на квадроциклах, ЗСУ знищили один, - Тарнавський Архівне фото: Росіяни під Оріховим пересуваються на квадроциклах (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на Оріхівському напрямку в Запорізькій області стали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями. Українські військові знищили один із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За його словами, ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, здійснив 1151 артобстріл (зокрема 2 скидання з дронів боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

Квадроцикли

Командувач повідомив, що безуспішними атаки росіян були, зокрема, на Оріхівському напрямку.

"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується", - написав Тарнавський.

Втрати окупантів

Командувач повідомив, що загальні втрати росіян за добу 20 лютого становили: у живій силі - 521 особа, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не рахуючи дронів. Також знищено:

  • 6 танків;
  • 34 бойові бронемашини;
  • 6 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 12 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено і квадроцикл росіян.

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 дрони різних типів.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 20 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії у війні проти України перевищили 406 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць ворожої техніки.

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