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Россияне перестали вывозить своих раненых в Горловку из-за переполненных больниц, - Генштаб

Иллюстративное фото: россияне перестали вывозить своих раненых в Горловку из-за переполненных больниц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия больше не эвакуирует своих раненых солдат во временно оккупированную Горловку (Донецкая область), поскольку там переполнены все больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Как отмечает украинское военное командование, в больницах Горловки наблюдается нехватка койко-мест.

"Всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку (Донецкая область - ред.)", - рассказывают в Генштабе.

Напомним, ранее ГУР перехватило телефонный разговор оккупанта, в котором он рассказал, что он с сослуживцами три дня искал госпиталь на территории России.

Также мы писали, что россияне начали разворачивать дополнительные койко-места на фоне переполненных больниц.

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