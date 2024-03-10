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Россияне переносят ремонтные базы кораблей ЧФ из Крыма, - АТЕШ

Крым, Воскресенье 10 марта 2024 23:45
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Россияне переносят ремонтные базы кораблей ЧФ из Крыма, - АТЕШ Фото: россияне переносят ремонтные базы кораблей из Крыма в Новороссийск (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны обнаружили перенос Российской Федерацией ремонтных баз кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск - новое место дислокации Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

В частности, агенты фиксируют регулярные перевозки российских судовых двигателей из Крыма в сторону Тамани.

"Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске. В городе, где теперь располагается база Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Причиной таких действий партизаны считают успешные удары Сил обороны по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

"Уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожен", - отмечают партизаны "АТЕШ".

Россияне переносят ремонтные базы кораблей ЧФ из Крыма, - АТЕШ

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Потери кораблей Черноморского флота РФ

С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла почти треть своей группировки Черноморского флота.

Так, безвозвратные потери ЧФ РФ составляют 27 единиц, включая 14 серьезных судов. Среди них большие десантные корабли, ракетные катера, подводная лодка "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль. Впрочем, агрессору удается пополнять корабельный состав.

5 марта Силы обороны уничтожили возле Керчи российский корабль "Сергей Котов". Также был уничтожен вертолет Ка-27, который располагался на борту корабля во время удара. В результате атаки ранения получили 27 членов экипажа.

14 февраля Вооруженные силы уничтожили в Черном море десантный корабль "Цезарь Куников".

А 27 декабря 2023 года в оккупированной Феодосии был уничтожен большой десантный российский корабль "Новочеркасск".

В то же время, по данным Института изучения войны, несмотря на вывод некоторых военно-морских средств ЧФ РФ с главной базы в Севастополе, эта база остается единственной на Черном море, которая способна ремонтировать некоторые типы кораблей.

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