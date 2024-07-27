Армия РФ перемещает танки "Прорыв" в Санкт-Петербург: в АТЕШ объяснили причину

Напомним, на днях партизаны провели разведку Иркутского завода полимеров, производящего детали для техники российской армии. Оккупанты усиливают антидроновую защиту на предприятии.

Также агенты разведали ситуацию на заводе в Тюмени, где производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики. На предприятии замечены проблемы в попытке наладить производство газотурбинных двигателей.

Кроме того, партизаны установили места размещения вражеской техники и судов в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

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