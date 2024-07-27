Армія РФ переміщує танки "Прорив" до Санкт-Петербурга: в АТЕШ пояснили причину

Нагадаємо, днями партизани провели розвідку Іркутського заводу полімерів, що виробляє деталі для техніки російської армії. Окупанти посилюють антидроновий захист на підприємстві.

Також агенти розвідали ситуацію на заводі в Тюмені, де виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники. На підприємстві помічені проблеми у спробі налагодити виробництво газотурбінних двигунів.

Крім того, партизани встановили місця розміщення ворожої техніки й суден у Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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