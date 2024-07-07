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Партизаны провели разведку завода в Тюмени, где собирают бомбардировщики РФ

Россия, Воскресенье 07 июля 2024 13:10
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Партизаны провели разведку завода в Тюмени, где собирают бомбардировщики РФ Фото: партизаны провели разведку завода в Тюмени (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку завода в Тюмени (Россия). Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент собрал данные о заводе "Тюменские моторостроители", ключевом предприятии в российской военной авиационной промышленности", - говорится в сообщении.

Завод, по данным партизан, участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.

"На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей, в качестве замены западным аналогам", - отмечают в "АТЕШ".

Разведка партизанами заводов в России

Пертизаны не впервые проводят разведку вблизи заводов, расположенных в России. Например, в ноябре прошлого года партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

А уже в январе 2024 года партизаны разведали территорию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Это одно из самых крупных предприятий российского оборонппрома, занимающееся производством ракет.

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