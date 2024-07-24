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Партизаны "АТЕШ" проводят разведку Стрелецкой бухты в Севастополе

Севастополь, Крым, Среда 24 июля 2024 00:51
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Партизаны "АТЕШ" проводят разведку Стрелецкой бухты в Севастополе Фото: партизаны активно разведывают объекты россиян в Севастополе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты партизанского движения "АТЕШ" ежедневно обновляют места дислокации военной техники и судов российских военных в Стрелецкой бухте Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать, а личный состав "устраивает ежедневные пьянки в бараке".

"Так же неподалеку стоит корабль-мишень с угловыми отражателями, который используется для отработки практических стрельб", - отмечается в сообщении.

Все данные оперативно передаются Силам обороны для планирования новых ударов по объектам агрессора.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

У россиян возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму - жители полуострова не горят желанием воевать против Украины.

Тем временем захватчики установили большое количество огневых точек на крымских пляжах.

Также партизаны разведали месторасположение военного госпиталя оккупантов в Крыму, где находится большое количество раненых в результате мясных штурмов.

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