Партизаны "АТЕШ" проводят разведку Стрелецкой бухты в Севастополе
Агенты партизанского движения "АТЕШ" ежедневно обновляют места дислокации военной техники и судов российских военных в Стрелецкой бухте Севастополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать, а личный состав "устраивает ежедневные пьянки в бараке".
"Так же неподалеку стоит корабль-мишень с угловыми отражателями, который используется для отработки практических стрельб", - отмечается в сообщении.
Все данные оперативно передаются Силам обороны для планирования новых ударов по объектам агрессора.
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
У россиян возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму - жители полуострова не горят желанием воевать против Украины.
Тем временем захватчики установили большое количество огневых точек на крымских пляжах.
Также партизаны разведали месторасположение военного госпиталя оккупантов в Крыму, где находится большое количество раненых в результате мясных штурмов.
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