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Партизаны обнаружили базу с российской техникой вблизи Бахчисарая (видео)

Крым, Пятница 08 сентября 2023 18:33
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Партизаны обнаружили базу с российской техникой вблизи Бахчисарая (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На окраине Бахчисарая (Крым) обнаружили базу размещения военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизан из "АТЭШ".

Отмечается, что она размещена она вдоль железной дороги рядом с жилыми домами.

"В который раз мы наблюдаем, что с помощью жилых домов россияне прикрывают свою технику и прячут свой личный состав. Но все это закончится и очень скоро", - добавили партизаны.

На видео можно увидеть значительное количество военных грузовиков и топливозаправщиков.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

А 24 августа наши разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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