Россияне перебрасывают под Гуляйполе подразделения десантников из-за больших потерь, - Волошин

По словам Волошина, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ на этих направлениях.

Большой уровень потерь влияет на боеготовность подразделений, которые находились там раньше. Поэтому оккупанты "дергают" подкрепление с Херсонского направления.

Всего на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло около 50 боевых столкновений, из них на первом - 31 бой. Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных.

"Тоже противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых есть несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами", - добавил Волошин.