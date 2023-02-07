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Неэффективные санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями, - ISW

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Вторник 07 февраля 2023 06:18
Неэффективные санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями, - ISW Фото: слабые санкции позволили Кремлю обеспечить завод по выпуску БПЛА деталями (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.

Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.
  • Спикеры русских националистов выражают скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг лживую версию президента России Владимира Путина о том, что предоставление немецких танков Украине угрожает безопасности РФ.
  • Назначенные Кремлем российские и оккупационные чиновники продолжают реализовывать схемы социальных пособий для усиления социального контроля и интеграции этих территорий в Россию.
  • Российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.
  • Украинские силы сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о том, что российские войска захватили Белогоровку 3 февраля.
  • Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но по состоянию на 6 февраля так и не окружили город Донецкой области.
  • Войска РФ продолжают бороться с межэтнической напряженностью и конфликтами между нерегулярными формированиями.
  • Российские официальные лица и оккупационные власти могут усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть развертывание новых российских войск на Донбассе.

Ранее мы писали, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Напомним, ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

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