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Иран использует лодки и госсамолеты для контрабанды беспилотников в Россию, - The Guardian

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Воскресенье 12 февраля 2023 18:55
Иран использует лодки и госсамолеты для контрабанды беспилотников в Россию, - The Guardian Фото: Иран использует лодки и госсамолеты для контрабанды беспилотников в Россию (defence-ua.com)
Автор: Валерия Полищук

Иран использует лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов современных беспилотников дальнего радиуса действия в Россию для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам источников издания в ближневосточной стране, по меньшей мере 18 беспилотников были доставлены на российский флот после того, как офицеры РФ и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре, где им был продемонстрирован весь спектр иранских технологий.

По этому случаю российская делегация из 10 человек выбрала шесть беспилотников Mohajer-6, которые имеют дальность действия около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129, которые также способны наносить удары с воздуха по земле.

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые активно использовались Россией в Украине, более высоколетящие беспилотники предназначены для доставки бомб и возвращения на базу в целости и сохранности.

Напомним, Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.

Кроме того, неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

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