Россияне умышленно откладывают ремонт на ЗАЭС: МАГАТЭ отреагировало

Ранее на этой неделе ЗАЭС отложила плановое техническое обслуживание некоторых систем безопасности реактора. Это произошло уже второй раз за последнее время.

МАГАТЭ сообщило, что сегодня Запорожская АЭС почти на 5 часов потеряла связь с последней магистральной линией электропередач на фоне сообщений о широкомасштабных военных действиях в Украине, что в очередной раз подчеркивает постоянную угрозу для ядерной безопасности во время конфликта.

По данным пресс-службы, сегодняшнее отключение электроэнергии и сообщения о военных действиях в Украине появились после того, как ранее на этой неделе ЗАЭС отложила плановое техническое обслуживание некоторых систем безопасности реактора из-за "общей ситуации в окрестностях станции".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что это был второй случай за последние недели, когда ЗАЭС отложила ремонт на площадке, что усилило беспокойство относительно ядерной безопасности.

"Внимание мира справедливо сосредоточено на продолжающейся опасности поражения крупнейшей в Европе атомной электростанции или потери электроэнергии за ее пределами. Но есть несколько других сложных сфер, за которыми мы должны продолжать внимательно следить, чтобы помочь предотвратить риск ядерной аварии, включая обслуживание, а также укомплектование персоналом и наличие запасных частей. Все они являются частью нашей глубокой обеспокоенности по ядерной безопасности и безопасности на станции", - сказал Гросси.