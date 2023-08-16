Россияне обстреливают Харьковскую область

"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Отметим, что до сообщения главы Харьковской ОВА Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Харькова.

При этом в местных Telegram-каналах писали о взрывах в регионе.

Обстрелы россиян

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для этого они применяют дроны-камикадзе, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Последня атака произошла сегодня, 16 августа, ночью. Враг пытался ударить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Наши защитники сумели сбить 13 БПЛА над Одесской и Николаевской областями.

От ударов был поврежден порт "Рени" в Одесской области. Там начался пожар.