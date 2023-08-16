Россияне обстреливают Харьковскую область

Российские оккупанты сегодня, 16 августа, днем начали обстреливать Харьковскую область. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях", - отметил Синегубов.
По его словам, сейчас в регионе работают системы противовоздушной обороны.
Отметим, что до сообщения главы Харьковской ОВА Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Харькова.
При этом в местных Telegram-каналах писали о взрывах в регионе.
Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для этого они применяют дроны-камикадзе, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.
Последня атака произошла сегодня, 16 августа, ночью. Враг пытался ударить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Наши защитники сумели сбить 13 БПЛА над Одесской и Николаевской областями.
От ударов был поврежден порт "Рени" в Одесской области. Там начался пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.