RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливают Харьковскую область

Иллюстративное фото: россияне обстреливают Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 16 августа, днем начали обстреливать Харьковскую область. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях", - отметил Синегубов. 

По его словам, сейчас в регионе работают системы противовоздушной обороны. 

Отметим, что до сообщения главы Харьковской ОВА Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Харькова. 

При этом в местных Telegram-каналах писали о взрывах в регионе. 

Обстрелы россиян

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для этого они применяют дроны-камикадзе, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Последня атака произошла сегодня, 16 августа, ночью. Враг пытался ударить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Наши защитники сумели сбить 13 БПЛА над Одесской и Николаевской областями.

От ударов был поврежден порт "Рени" в Одесской области. Там начался пожар. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар