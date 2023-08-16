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Росіяни обстрілюють Харківську область

Ілюстративне фото: росіяни обстрілюють Харківську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 16 серпня, вдень почали обстрілювати Харківську область. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Окупанти завдають ударів по області, залишайтесь в укриттях", - зазначив Синєгубов.

За його словами, зараз у регіоні працюють системи протиповітряної оборони.

Зазначимо, що до повідомлення голови Харківської ОВА Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Харкова.

При цьому у місцевих Telegram-каналах писали про вибухи у регіоні.

Оновлено 16:50

Як уточнив Синєгубов, окупанти вдарили по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Інформації щодо постраждалих немає.

Внаслідок атак почалися пожежі на території приватних та дачних будинків.

Обстріли росіян

Нагадаємо, останні кілька тижнів російські окупанти посилено обстрілюють територію України. Для цього вони застосовують дрони-камікадзе, а також балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети.

Остання атака відбулася сьогодні, 16 серпня, уночі. Ворог намагався вдарити по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Наші захисники зуміли збити 13 БПЛА над Одеською та Миколаївською областями.

Від ударів було пошкоджено порт "Рені" в Одеській області. Там почалася пожежа.

 

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