RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливают Днепр второй раз за ночь. СМИ пишут о взрывах

Иллюстративное фото (mns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Днепр инфо" и "Днепр TV".

Местные паблики в Telegram сообщают о взрывах в Днепре.

Около 03:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет из российских Ту-95МС.

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы сообщали о работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы произошли в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Днепр и Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине