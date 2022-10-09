ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: в ОВА раскрыли детали

Новина українською →
Сумы, Воскресенье 09 октября 2022 23:06
Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: в ОВА раскрыли детали Иллюстративное фото: оккупанты весь день обстреливали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти громадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в Великописаревской громаде за день зафиксировали 12 "прилетов" из минометов и еще 20 - из артиллерии. В результате атак повреждено имущество аграрного предприятия.

При этом Середино-Будскую и Эсманскую громады враг обстреливал при помощи минометов. Всего там было 18 "прилетов".

Также оккупанты из артиллерии обстреляли Краснопольскую громаду. Там зафиксировали 22 "прилета".

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сбросили гранату с дрона недалеко от магазина в Мирополье Сумской области. Смертельные ранения получила гражданская женщина, которая находилась рядом в момент атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана