Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: в ОВА раскрыли детали
В воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти громадах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, в Великописаревской громаде за день зафиксировали 12 "прилетов" из минометов и еще 20 - из артиллерии. В результате атак повреждено имущество аграрного предприятия.
При этом Середино-Будскую и Эсманскую громады враг обстреливал при помощи минометов. Всего там было 18 "прилетов".
Также оккупанты из артиллерии обстреляли Краснопольскую громаду. Там зафиксировали 22 "прилета".
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сбросили гранату с дрона недалеко от магазина в Мирополье Сумской области. Смертельные ранения получила гражданская женщина, которая находилась рядом в момент атаки.
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